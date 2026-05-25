'NRP Zaire' reboca lancha rápida suspeita para a Madeira

O NRP Zaire está, neste momento, a passar ao largo da Madeira, mais precisamente na zona de Câmara de Lobos, mas levantou a curiosidade de quem o viu na zona da Calheta, por estar a rebocar o que parece ser uma lancha rápida.

Foto Marine Traffic

O navio-patrulha, que está ao serviço da missão da Marinha no arquipélago da Madeira e sob comando da Capitania do Porto do Funchal, saiu na noite de ontem para a costa norte da Madeira, conforme se vê pela trajectória no Marine Traffic.

A intercepção da lancha deu-se pela madrugada (1h00), desconhecendo-se a razão desta operação - pode ter sido de salvamento, mas o tipo de lancha em mar alto, normalmente são para transporte de droga ou mercadorias ilegais - que durou cerca de uma hora em manobras numa mesma zona de mar a noroeste da Ponta do Pargo.

Foto Marine Traffic

Neste momento, a operação está em fase de conclusão, rumo ao porto-base do NRP Zaire, no Funchal. Desconhecemos se a bordo traz também a tripulação desta lancha.

O DIÁRIO contactou a Capitania do Porto do Funchal, mas até agora não obteve confirmação de que se trata de uma caça bem sucedida ao tráfico de droga.