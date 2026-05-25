Marinha Portuguesa resgatou cinco passageiros de uma embarcação à deriva

A Marinha Portuguesa informa, através de nota enviada, que na sequência de um alerta recebido no Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) pelas das 18 horas de domingo, 24 de Maio, a informar que se encontrava uma embarcação à deriva, "sem propulsão e água potável, com cinco tripulantes a bordo, foram activados para o local o NRP Zaire e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa".

A aeronave da Força Aérea conseguiu localizar a embarcação à deriva, pelas 21h30, tendo o NRP Zaire procedido posteriormente ao resgate dos cinco tripulantes, de nacionalidade espanhola e marroquina, que se encontravam bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica.

A embarcação acabou por ser transportada para a ilha da Madeira e os cinco tripulantes foram entregues às autoridades competentes, tendo o Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomado conta da ocorrência e iniciado as devidas diligências.​​

Tal como avançado pelo DIÁRIO, esta manhã, o navio-patrulha saiu na noite de ontem para a costa norte da Madeira, conforme era possível ver pela trajectória no Marine Traffic.

A intercepção da lancha deu-se pela madrugada.

A aguardar a chegada da lancha ao porto de Santa Cruz estava a Polícia Marítima, a Polícia Judiciária, assim como a GNR.