Primeira pedra do edifício da Segurança Social foi lançada há 30 anos

Foi há 30 anos que se realizou o lançamento simbólico da primeira pedra do actual edifício do Instituto de Segurança Social da Madeira. O investimento rondava os 800 mil contos.

Além de melhores condições para o funcionamento, era também dado espaço para a transferência de serviços que se encontravam nas instalações da Rua 31 de Janeiro, num espaço arrendado.

A entrada em funcionamento, prevista para 1998, iria também permitir que os utentes não tivessem necessidade de se deslocar entre a Rua do Bom Jesus e a Rua 31 de Janeiro, consoante o serviço que pretendessem.

Rui Adriano, que na época era secretário regional, afirmava que a nova infra-estrutura iria permitir “reunir todos os serviços desta área, num único complexo, que irá proporcionar melhores condições de atendimento dos utentes e de trabalho para aqueles que exercem aqui funções”.

O responsável pelos Assuntos Sociais lembrou que "tem sido o propósito fundamental da actuação do Governo no sector da Segurança Social, contribuir para a coesão social, através da melhoria das prestações sociais e da luta pelo fenómeno da exclusão social". Na ocasião foram entregues medalhas a 32 funcionários pelos 25 anos de serviço.