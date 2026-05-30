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Queda de pedras repete-se no Porto Moniz

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Foto DR

Uma nova queda de pedras voltou a ocorrer no Sítio da Pedra, entre o túnel João Delgado e a Ladeira da Vinha, no concelho do Porto Moniz, numa zona marcada por derrocadas nas últimas semanas.

O incidente aconteceu no mesmo local onde uma derrocada atingiu uma viatura conduzida por um agente da PSP, que seguia para o serviço, este mês. O polícia ficou ferido e necessitou de assistência hospitalar, embora tenha sido posteriormente considerado fora de perigo.

Derrocada no Porto Moniz atinge agente da PSP

Polícia está hospitalizado, mas encontra-se fora de perigo

Inês Paiva , 15 Maio 2026 - 12:23

A derrocada ocorreu num troço já identificado como problemático devido à recorrência de quedas de pedras, situação que tem sido motivo de preocupação para residentes e autoridades locais.

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