Queda de pedras repete-se no Porto Moniz
Uma nova queda de pedras voltou a ocorrer no Sítio da Pedra, entre o túnel João Delgado e a Ladeira da Vinha, no concelho do Porto Moniz, numa zona marcada por derrocadas nas últimas semanas.
O incidente aconteceu no mesmo local onde uma derrocada atingiu uma viatura conduzida por um agente da PSP, que seguia para o serviço, este mês. O polícia ficou ferido e necessitou de assistência hospitalar, embora tenha sido posteriormente considerado fora de perigo.
Derrocada no Porto Moniz atinge agente da PSP
Polícia está hospitalizado, mas encontra-se fora de perigo
Inês Paiva , 15 Maio 2026 - 12:23
A derrocada ocorreu num troço já identificado como problemático devido à recorrência de quedas de pedras, situação que tem sido motivo de preocupação para residentes e autoridades locais.
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