Queda de pedras repete-se no Porto Moniz

Uma nova queda de pedras voltou a ocorrer no Sítio da Pedra, entre o túnel João Delgado e a Ladeira da Vinha, no concelho do Porto Moniz, numa zona marcada por derrocadas nas últimas semanas.

O incidente aconteceu no mesmo local onde uma derrocada atingiu uma viatura conduzida por um agente da PSP, que seguia para o serviço, este mês. O polícia ficou ferido e necessitou de assistência hospitalar, embora tenha sido posteriormente considerado fora de perigo.

A derrocada ocorreu num troço já identificado como problemático devido à recorrência de quedas de pedras, situação que tem sido motivo de preocupação para residentes e autoridades locais.