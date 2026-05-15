Derrocada no Porto Moniz atinge agente da PSP

Uma derrocada ocorrida durante a última madrugada no Sítio da Pedra, entre o túnel João Delgado e a Ladeira da Vinha, no Porto Moniz, atingiu uma viatura onde seguia um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) residente no Seixal.

Segundo o que o DIÁRIO apurou junto do Comando Regional da PSP da Madeira, o agente deslocava-se de carro para entrar ao serviço na esquadra quando foi surpreendido pela queda de pedras e terras na via. Ao DIÁRIO, o comissário da PSP, Tiago Miranda, confirmou que o polícia ficou ferido e encontra-se hospitalizado, mas fora de perigo.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que prestaram assistência à vítima no local antes do transporte para uma unidade hospitalar.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, também confirmou ao DIÁRIO a ocorrência.

As derrocadas nesta zona têm sido frequentes nos últimos anos, situação que tem levado tanto a população como a autarquia a apelarem repetidamente a uma solução definitiva para aumentar a segurança rodoviária naquele troço.