Forum Madeira acolhe acção dedicada à segurança e operações de salvamento

Este fim-de-semana, 23 e 24 de Maio, o Forum Madeira será o palco de uma grande acção de sensibilização dedicada à segurança e ao salvamento, em parceria com a Frente MarFunchal. O evento, integrado no projecto 'Diversão em Segurança', contará com uma agenda completa de workshops e jogos pedagógicos abertos a toda a comunidade.

Segundo nota à imprensa, "esta iniciativa marca também a instalação de dois novos dispositivos anti-engasgamento no Forum Madeira". E prossegue: "Localizados no Piso 0 e no Piso 2 (junto aos equipamentos de DAE), estes equipamentos de última geração reforçam o compromisso do centro com a protecção e o bem-estar dos seus visitantes, oferecendo uma resposta imediata a situações de asfixia por obstrução da via aérea. Para assegurar que a comunidade está preparada para os utilizar, o Forum Madeira, com o apoio técnico da Frente MarFunchal, integrará formação prática sobre estes kits nos workshops de Suporte Básico de Vida (SBV) agendados para o fim-de-semana".

Para Rita Paixão, directora do Forum Madeira “estas acções de sensibilização reafirmam o posicionamento do Forum Madeira como um espaço seguro e socialmente responsável, trabalhando todos os dias e proativamente com entidades locais como a Frente MarFunchal para o bem-estar da população”.

Já para Marília Andrade, da Frente MarFunchal, disse: "com o projecto ‘Diversão em Segurança’, queremos sensibilizar a comunidade para a prevenção de acidentes nas praias, escolas e em casa. O nosso objectivo é transmitir conhecimentos úteis que capacitem crianças e adultos como agentes de mudança, provando que todos podemos salvar vidas".



Para garantir que todos sabem como utilizar estes novos recursos - dispositivos anti-engasgamento - e como agir em emergências, a Frente MarFunchal dinamizará sessões práticas focadas no Suporte Básico de Vida (SBV) e na prevenção do afogamento. No sábado (23 de Maio), a sessão das 17h00 é dirigida ao público em geral, incluindo crianças e no domingo (24 de Maio), o foco será em pais, avós e educadores. Para estas formações específicas, os interessados devem inscrever-se através da App do Forum Madeira.

O jogo 'Diversão em segurança' alia a componente lúdica à pedagógica para as que as crianças fiquem mais familiarizadas com o ambiente de praia, reconhecendo medidas de autoproteção (protector solar, boné, água), prevenção de acidentes (reconhecimento das bandeiras e equipamentos ligados à segurança marítima), biologia marinha caravelas, alforrecas e outros) e sensibilização ambiental.

A mesma nota conclui que com este investimento em novos equipamentos e na capacitação dos cidadãos, o Forum Madeira consolida-se como um espaço de referência na prevenção e protecção das famílias madeirenses.

Programa completo (23 e 24 de Maio):

Sábado, 23 de Maio:

11h00: Workshop de Prevenção do Afogamento

12h00: Workshop de Suporte Básico de Vida (SBV) Pediátrico

14h00: Jogo 'Diversão em Segurança'

15h00: Workshop de Prevenção do Afogamento

16h00: Jogo 'Diversão em Segurança'

17h00: Workshop de Activação do 112 e SBV – é direccionado ao público em geral, incluindo crianças. Demonstração prática dos novos kits do centro. Inscrição obrigatória via App.

18h00: Jogo 'Diversão em Segurança'

Domingo, 24 de Maio

11h00: Workshop de Prevenção do Afogamento

12h00: Workshop Workshop Ativação do 112 e SBV

14h00: Jogo 'Diversão em Segurança'

15h00: Workshop de Prevenção do Afogamento

16h00: Jogo 'Diversão em Segurança'

17h00: Workshop de Suporte Básico pediátrico e Activação do 112 (direcionado a adultos que tenham contacto com crianças). Demonstração prática dos novos kits do centro. Inscrição obrigatória via App.

18h00: Jogo 'Diversão em Segurança'