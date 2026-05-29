João Aurélio colocou, aos 37 anos, um ponto final na carreira de futebolista para ‘abraçar’ um novo projecto, agora como director desportivo do Nacional. Na hora do adeus, o ex-capitão alvinego utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de despedida a todos aqueles que o acompanharam no seu trajecto enquanto futebolista, percurso em que 12 temporadas foram a representar o Nacional.

“Aos treinadores, colegas, clubes e a todos os profissionais que fizeram parte desta caminhada, levo comigo respeito, gratidão e memórias inesquecíveis convosco. E aos adeptos... obrigado por cada aplauso, por cada palavra de apoio. Vocês deram sentido a muitos dos momentos mais especiais da minha carreira. Hoje despeço-me dos relvados, penduro as botas, mas levo o coração cheio. Não é um adeus ao futebol, porque o futebol fará sempre parte de mim. É apenas o fim de uma etapa maravilhosa da minha vida, para dar início a outras, Saio com orgulho da história que construí e com a consciência tranquila de que dei, sempre, tudo dentro de campo. OBRIGADO, futebol. Obrigado a todos que fizeram parte desta jornada,”, escreveu João Aurélio.