 DNOTICIAS.PT
Desporto

“Hoje despeço-me dos relvados”

FOTO ASPRESS
FOTO ASPRESS

João Aurélio colocou, aos 37 anos, um ponto final na carreira de futebolista para ‘abraçar’ um novo projecto, agora como director desportivo do Nacional. Na hora do adeus, o ex-capitão alvinego utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem  de despedida a todos aqueles que o acompanharam no seu trajecto enquanto futebolista, percurso em que 12 temporadas foram a representar o Nacional.

“Aos treinadores, colegas, clubes e a todos os profissionais que fizeram parte desta caminhada, levo comigo respeito, gratidão e memórias inesquecíveis convosco. E aos adeptos... obrigado por cada aplauso, por cada palavra de apoio. Vocês deram sentido a muitos dos momentos mais especiais da minha carreira. Hoje despeço-me dos relvados, penduro as botas, mas levo o coração cheio. Não é um adeus ao futebol, porque o futebol fará sempre parte de mim. É apenas o fim de uma etapa maravilhosa da minha vida, para dar início a outras, Saio com orgulho da história que construí e com a consciência tranquila de que dei, sempre, tudo dentro de campo. OBRIGADO, futebol. Obrigado a todos que fizeram parte desta jornada,”, escreveu João Aurélio.

0
 Comentários