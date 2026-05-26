Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta terça-feira, 25 de Maio, dá conta que a reserva marinha ameaça pesca. Os pescadores receiam perder bancos essenciais para o peixe-espada e atum, enquanto o Ambiente admite áreas de protecção total na futura ‘Dom Carlos.'

Supremo alivia castigo a abusador sexual

Fique a saber que um homem condenado por crimes contra dois rapazes de 13 anos viu pena descer de 11 para 8 anos de cadeia e a rede de droga desmantelada na passada semana levou dois dos arguidos para prisão preventiva.

Panda invade Ribeira Brava em dose tripla

Saiba ainda que a Patrulha Pata, Baby Shark e Coro Infantil juntam-se à festa gratuita que promete voltar a encher a nova praça, este domingo.

“Na I Liga o Nacional é um clube pobre”

Rui Alves faz balanço da época, admite ansiedade na luta pela permanência e fala das dificuldades financeiras do futebol madeirense.

Radares avançam para a via rápida para ler na página 8.

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