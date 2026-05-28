Rubina Leal lembra que Governo Regional só vai a debates mensais desde 2015

Mesmo no encerramento do debate mensal desta manhã com a presença do Governo Regional, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, fez questão de valorizar este tipo de discussões parlamentares.

Apesar de notar "algum desdém" em relação a estes debates mensais, Rubina Leal lembrou que estes "só existem a partir do ano de 2015", ou seja, quando ocorreu a transição dos executivos regionais presididos por Alberto João Jardim para os liderados por Miguel Albuquerque.