Rádio Cantinho da Madeira comemorou 20 anos em Londres

A Rádio Cantinho da Madeira (RCM), a primeira rádio online da Madeira, fundada pelo jornalista da RTP Madeira Cesário Camacho, assinalou ontem o seu 20.º aniversário com um jantar-convívio, marcado pela música e pela solidariedade, realizado no Scalabrini Fathers Hall, em Londres.

A celebração reuniu locutores, ouvintes, artistas e convidados provenientes de Jersey e de várias localidades do Reino Unido, numa homenagem a duas décadas de um projecto que tem aproximado a Madeira, Portugal e os falantes de língua portuguesa das comunidades emigrantes espalhadas pelo mundo.

O programa contou com a actuação do Grupo de Animação "Alma Portuguesa", de Crawley, liderado pelo madeirense Bernardino Martins, que integra igualmente a equipa de locutores da Rádio Cantinho da Madeira. Subiram ainda ao palco os cantores Lúcia Macedo, Artur Jorge, Roberto Adão e Diogo Freitas.

A iniciativa foi coordenada pelo Centro Desportivo Cultural Português de Londres e integrou uma vertente solidária de apoio aos doentes oncológicos, reforçando o espírito de união e de entreajuda que tem marcado o percurso da emissora ao longo dos últimos 20 anos.