Rubina Leal vai participar nas comemorações do Dia da Região Autónoma dos Açores

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira vai participar nas comemorações do Dia da Região Autónoma dos Açores, cuja Sessão Solene Comemorativa terá lugar no próximo dia 25 de Maio, em Ponta Delgada. Rubina Leal vai ainda protagonizar um encontro institucional com o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores e uma visita à Casa da Madeira dos Açores.

Segundo dá conta nota à imprensa, a participação da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira nesta celebração "assume particular relevância no ano em que se assinalam os 50 anos da Autonomia Regional, data histórica que simboliza o percurso de afirmação política, institucional e democrática das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores".

Além disso, a presença de Rubina Leal constitui igualmente "um sinal do estreitamento das relações institucionais entre as duas Regiões Autónomas, reforçando a importância da cooperação e da articulação entre os parlamentos regionais na defesa e valorização da Autonomia".

"Num momento de reflexão sobre os desafios futuros do poder autonómico, esta participação representa também um compromisso conjunto com o fortalecimento da Autonomia Regional, a consolidação das competências político-legislativas das Regiões Autónomas e a afirmação da voz das ilhas no contexto nacional", aponta.