'Estratégias de Sobrevivência – Tradições Alimentares na Madeira' na Galeria Anjos Teixeira

'Estratégias de Sobrevivência – Tradições Alimentares na Madeira' é o tema de uma iniciativa cultural promovida pela Galeria Anjos Teixeira, que se vai realizar no dia 28 de Maio, pelas 19 horas, na Rua João de Deus nº 12, no Funchal. O evento será coordenado por João Lizardo, que convidará outros participantes para intervir neste encontro.

" Qualquer observação atenta dos usos específicos das populações de menores recursos económicos leva à constatação da existência de produtos alimentares quase desconhecidos e que se situam à margem dos hábitos normais", indica nota à imprensa, que acrescenta que "esses produtos alimentares, geralmente vegetais, constituem uma importante solução em períodos de fome e, afinal, muitas vezes são eles que permitem a sobrevivência de boa parte da população, e, como recurso extraordinário são objeto de algum grau de secretismo por parte dos seus utilizadores, o que contribui para que sejam geralmente ignorados pelas classes mais favorecidas economicamente, que os veem com intenso desdém".

Mais recentemente, algumas dessas práticas têm vindo a ganhar novo fôlego e destaque, como é o caso da "farinha de raiz de feiteira", a "norça" ou o "perrigil" no Porto Santo.