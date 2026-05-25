Rubina Leal recebe medalha dos 50 anos da Autonomia nos Açores

A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), Rubina Leal, reuniu-se hoje com o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, no âmbito da deslocação oficial aos Açores.

Durante o encontro, Rubina Leal recebeu das mãos do homólogo açoriano a medalha comemorativa dos 50 anos da Autonomia, num momento que assinalou a cooperação institucional entre as duas regiões autónomas.

Segundo o comunicado enviado às redacções, a reunião serviu para reforçar a articulação entre os parlamentos da Madeira e dos Açores em matérias de interesse comum, num contexto em que ambas as regiões assinalam cinco décadas de Autonomia político-administrativa. No encontro, os responsáveis destacaram o papel desempenhado pelos parlamentos regionais no desenvolvimento político, económico e social das ilhas, bem como a importância da cooperação parlamentar na defesa da Autonomia Regional e na resposta a desafios comuns no quadro nacional e europeu.

A reunião entre Rubina Leal e Luís Garcia terminou com um apelo ao fortalecimento institucional das regiões autónomas e à valorização do papel dos órgãos legislativos regionais no processo autonómico.