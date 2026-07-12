Liga portuguesa de futebol manifesta pesar pela morte de Manú

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) manifestou hoje "profundo pesar" pela morte no sábado do ex-futebolista português Manú, de 43 anos, na sequência de um acidente de viação.

"A Liga Portugal manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, conhecido no futebol por Manú", refere o organismo responsável pelas competições profissionais.

Na mesma nota, a LPFP lembra que o jogador, que atuava a extremo e cuja carreira terminou em 2018/19, passou por clubes como Alverca, Estrela Amadora, Benfica, Marítimo e Vitória de Setúbal, entre outros.

A morte do antigo jogador foi avançada no sábado à noite, com Alverca, um dos clubes da sua formação, e Benfica a lamentarem o sucedido, lembrando o contributo do jogador pelos dois emblemas da região de Lisboa.

Também o antigo internacional português Nuno Gomes, que partilhou o balneário do Benfica com Manú, escreveu: "Descansa em paz, amigo", numa mensagem acompanhada de uma fotografia do antigo extremo a jogar no Estádio da Luz.

Além de Benfica e Alverca, Manú passou, em Portugal, por Lourinhanense, Estrela da Amadora, Marítimo, Vitória de Setúbal, Cartaxo e Vilafranquense, no qual terminou a carreira, em 2018/19.

No estrangeiro, representou Modena (Itália), Carpedenolo (Itália), AEK Atenas (Grécia), Legia Varsóvia (Polónia), Beijing Guoan (China), Ermis Aradippou (Chipre) e Pafos (Chipre).