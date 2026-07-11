Morreu Manú, antigo jogador do Marítimo
Extremo português morreu aos 43 anos, vítima de um acidente de viação
Representou os verde-rubros entre 2008 e 2010, período em que realizou 61 jogos e integrou a equipa que garantiu um apuramento europeu. E foi orientado pelo actual técnico dos insulares, Mitchell van der Gaag, em época de apuramento europeu.
Manú, antigo futebolista do Marítimo, morreu este sábado, aos 43 anos, na sequência de um acidente de viação ocorrido na zona do Sobral. Uma notícia avançada pelo portal ‘Flashscore’ e posteriormente confirmada por vários jornais desportivos.
Figura conhecida dos adeptos verde-rubros, o antigo extremo representou o Marítimo durante duas temporadas, entre 2008 e 2010, somando 61 jogos. Período em que contribuiu com cinco golos e quatro assistências em todas as competições. O emblema verde-rubro foi, de resto, aquele pelo qual Manú realizou mais encontros ao longo de toda a carreira.
Manú chegou à Madeira no Verão de 2008, proveniente do Benfica, juntamente com Paulo Jorge. Na primeira temporada nos Barreiros participou em 31 partidas e marcou dois golos, um dos quais na vitória por 2-0 no terreno do Vitória de Setúbal, em Outubro de 2008. Na Liga, realizou 25 jogos e ajudou o Marítimo a terminar o campeonato no nono lugar.
Essa época ficou também marcada pela participação na Taça UEFA. Manú foi utilizado na eliminatória diante do Valência, que os espanhóis venceram por 3-1 no conjunto das duas mãos. O extremo entrou durante o encontro dos Barreiros, e voltou a jogar na segunda mão, no Mestalla.
Foi, contudo, em 2009/2010 que Manú viveu o melhor momento colectivo da passagem pelo Marítimo. O extremo realizou 30 encontros, marcou três golos e contribuiu para o 5.º lugar na I Liga, alcançado com 41 pontos e que garantiu aos verde-rubros o regresso às competições europeias.
Temos um plantel com qualidade e isso é o que importa. Desistir da Europa? Nem pensar. Essa palavra não existe no nosso balneário. Manú, 24 de Abril de 2010
Aliás, a qualificação europeia foi confirmada na última jornada, com uma vitória por 2-1 no terreno do Vitória de Guimarães. O Marítimo terminou com os mesmos 41 pontos dos vimaranenses, mas assegurou o quinto posto e a presença na Liga Europa, sob orientação do actual treinador verde-rubro, Mitchell van der Gaag.
Um dos momentos mais marcantes dessa época aconteceu em Alvalade. Manú ajudou o Marítimo a 'sacar' um ponto, em Alvalade, diante do Sporting, num encontro que terminou empatado a uma bola.
Natural de Setúbal, Manú começou a sua carreira como sénior no Alverca. Representou também Lourinhanense, Modena, Carpenedolo, Estrela da Amadora, Benfica, AEK de Atenas, Legia de Varsóvia, Beijing Guoan, Ermis Aradippou, Pafos, Cartaxo, Vilafranquense e o Vitória de Setúbal.
Ao serviço do Legia de Varsóvia conquistou por duas vezes a Taça da Polónia, nas temporadas de 2010/11 e 2011/12. Colocou um ponto final na carreira de jogador em 2019, pelas cores do emblema de Vila Franca de Xira.