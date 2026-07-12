Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto eleitos porta-vozes do Livre por larga maioria

A lista A candidata ao Grupo de Contacto (direção) do Livre, encabeçada por Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto obteve hoje 432 votos, conquistando 11 de um total de 15 lugares.

De acordo com os resultados anunciados pela presidente da Mesa do 17.º Congresso, Patrícia Gonçalves, que decorreu no Hockey Club de Sintra, em Lisboa, a lista S, encabeçada pelo dirigente Rodrigo Brito conquistou três lugares (132 votos) e a lista V, liderada por Tiago Mota, conquistou um eleito (60 votos).

Em 2024, a lista A conquistou 10 dos 15 lugares, reforçando agora a sua representação com mais um lugar, e as listas opositoras das mesmas correntes, conquistaram três lugares e dois lugares respetivamente.