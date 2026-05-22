Rubina Leal manifesta pesar pelo falecimento do conselheiro José Luiz da Silva

A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira manifestou profundo pesar pelo falecimento de José Luiz da Silva, "reconhecida figura da diáspora madeirense na África do Sul e membro do Conselho da Diáspora Madeirense, onde representava a comunidade portuguesa e madeirense naquele país".

"Defensor incansável da Madeira e das comunidades emigrantes, José Luiz da Silva construiu um vasto percurso de dedicação e apoio à comunidade madeirense residente não apenas em Joanesburgo, cidade onde residia, mas também noutras regiões da África do Sul, sendo amplamente reconhecido pelo seu espírito de missão, proximidade e permanente disponibilidade para servir a nossa diáspora", aponta em nota remetida à imprensa,

Além disso, salienta o seu "percurso militar distinto", tendo assumido desde cedo um papel activo na vida associativa e comunitária madeirense, "acompanhando e participando nas deslocações oficiais e iniciativas promovidas por entidades regionais e locais, sempre com um elevado sentido de pertença e profundo amor à Madeira".

José Luiz da Silva destacou-se igualmente pelo trabalho desenvolvido na comunicação social, enquanto correspondente do JM Madeira e anteriormente do DIÁRIO de Notícias da Madeira, "contribuindo para aproximar a diáspora da Região e dar voz às comunidades madeirenses espalhadas pela África do Sul".

"A sua dedicação, lealdade e empenho em prol da Madeira e dos madeirenses deixam uma marca indelével junto de todos quantos tiveram o privilégio de com ele privar e colaborar", considera Rubina Leal.