Marítimo manifesta pesar pela morte de antigo extremo Manú

O Marítimo, da I Liga de futebol, expressou hoje "profundo pesar" pela morte, na sequência de um acidente de viação, do antigo extremo Manú, de 43 anos, que representou o clube madeirense entre 2008 e 2010.

"O presidente Carlos André Gomes e a respetiva direção endereçam à família, aos amigos e a todos os que com ele privaram as mais sentidas condolências, associando-se ao luto por esta dolorosa perda", refere o emblema insular.

Natural de Setúbal, Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, conhecido por Manú, cumpriu um total de 61 jogos pela formação 'verde-rubra', nos quais marcou cinco golos, tendo sido orientado, em 2009/10, pelo neerlandês Mitchell de van der Gaag, que agora regressou à Madeira e inicia a sua segunda passagem como técnico do clube.

Em Portugal, passou ainda por Benfica, Alverca, Lourinhanense, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Cartaxo e Vilafranquense, no qual terminou a carreira, em 2018/19.

No estrangeiro, representou Modena (Itália), Carpedenolo (Itália), AEK Atenas (Grécia), Legia Varsóvia (Polónia), Beijing Guoan (China), Ermis Aradippou (Chipre) e Pafos (Chipre).