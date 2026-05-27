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Blocos de cimento espalhados à entrada da Via Rápida

Material na via, na zona de Santo António, obriga a cuidados redobrados por parte dos automobilistas

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Um veículo de mercadorias deixou cair vários blocos de cimento na entrada da Via Rápida em Santo António, provocando alguns constrangimentos na circulação rodoviária.

A carga encontra-se espalhada na via, por isso aos condutores é recomendada máxima cautela ao circular naquela zona até que a estrada fique totalmente limpa e segura.

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