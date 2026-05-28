Bolsa Rubina Barros recebe candidaturas até 25 de Setembro

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC) e o DIÁRIO de Notícias lançaram a 13.ª Edição da Bolsa 'Rubina Barros' no passado dia 4 de abril de 2026, na sede do NRM – LPCC, sendo que os trabalhos a concurso deverão ser entregues através deste meio, em mão ou dirigidos até dia 25 de Setembro de 2026 (data do carimbo dos CTT) para a Sede do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro: Rua Elias Garcia, Ed. Elias Garcia I – Bl. II – 1.º A – 9050-023 Funchal.

Poderá consultar o cartaz, o regulamente e a ficha de inscrição no site da Liga Portuguesa Contra o Cancro, através do seguinte link: https://www.ligacontracancro.pt/13-a-edicao-bolsa-rubina-barros-2026 ou, no caso, ver o regulamento no documento anexo.

A Bolsa “Rubina Barros” não decorre no âmbito da legislação em vigor aplicada ao Estatuto do Bolseiro Investigador, acrescenta a organização que, este para esta edição conta como júri Carolina Barros, familiar da Rubina Barros; Marla Vieira, psicóloga e coordenadora da Psico-Oncologia e da Formação do NRM – LPCC; Isabel Silva Icotrim, enfermeira ligada à área de investigação na UMa; Hugo Gaspar, médico e director clínico do NRM – LPCC; e António Trindade, mecenas da Bolsa 'Rubina Barros'.

A história da Bolsa 'Rubina Barros'

"A família de Rubina Barros, honrando a memória da lutadora incansável e a sua vontade expressa, cumpriu com o prometido e entregou a este Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC), uma soma considerável, resultante da solidariedade de muitos madeirenses que, em 2013, na sequência de um apelo lançado pelo DIÁRIO de Notícias, tudo fizeram para salvar a estudante de Medicina que sofria de um linfoma, e que infelizmente, faleceu a 26 de Setembro de 2013.

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro consciente da importância da investigação científica no âmbito do cancro e da necessidade que os jovens investigadores têm em termos de apoio financeiro e em parceria com DIÁRIO de Notícias, cria uma Bolsa para possibilitar o trabalho de investigação por parte de um jovem investigador com um projeto de investigação corretamente definido.

A Bolsa 'Rubina Barros' abrange investigadores de nacionalidade portuguesa, licenciados ou com o grau de mestre ou doutor, que apresentem um projeto de investigação em oncologia ou noutra área a especificar, a desenvolver no âmbito de uma equipa de investigação reconhecida pelo NRM – LPCC."

Recordando as anteriores edições

1.ª Edição

Lançamento em 2014 – trabalho de investigação desenvolvido em 2015 – Ganhou o Enderson Aquilino Martinho Rodriguez, do Centro de Química da Madeira (CQM) – Universidade da Madeira, com o tema 'Establishment the volatile metabolic profile of urine and breast cancer tissue, as a powerfull strategy or early breast cancer diagnosis'.

2.ª Edição

Lançamento em 2015 – trabalho de investigação desenvolvido em 2016 – Ganhou a Cláudia Sofia Camacho, do Centro de Química da Madeira (CQM) – Universidade da Madeira, com o tema 'Nanoscale prodrugs using platinated low-generation dendrimers – synthesis, in vitro/in vivo studies and synergetic effects'.

3.ª Edição

Lançamento em 2016 – trabalho de investigação desenvolvido em 2017 – Ganhou a Catarina Isabel Moreira Barbosa, do Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto), com o tema 'Avaliação e validação de um painel de biomarcadores de metilação em DNA livre circulante na deteção de recorrência de tumores primários (RTP) e de segundos tumores primários (STP)'.

4.ª Edição

Lançamento em 2017 – trabalho de investigação desenvolvido em 2018 –Ganhou a Joselin Maria Vieira de Aguiar, do Centro de Química da Madeira (CQM) – Universidade da Madeira, com o tema 'Evaluation of the effect of polyphenol-rich fruits and vegetables based diet on cancer-preventive activity'.

5.ª edição

Lançamento em 2018 – trabalho de investigação desenvolvido em 2019 – Ganhou a Sara Filipa Camacho Câmara, do IPO de Lisboa, com o tema 'Risco Familiar para Cancro de Mama na Região Autónoma da Madeira – Estudo de prevalência e análise do perfil genético associado ao Cancro Hereditário de Mama e Ovário'.

6.ª edição

Lançamento em 2019 – trabalho de investigação desenvolvido em 2020 – Ganhou o Ana Nilsa Fernandes de Abreu Freitas, do Centro e Química da Madeira (CQM) – Universidade da Madeira, com o tema 'Development of Novel Dendrimer-Based Nanoparticles for Computed Tomography Imaging of Cancer Cells'.

7.ª edição

Lançamento em 2020 – trabalho de investigação desenvolvido em 2021 – Ganhou a Cristina Viveiros Berenguer, do Centro de Química da Madeira (CQM) – Universidade da Madeira, com o trabalho de investigação 'Establishment of metabolomic patterns as innovative and integrated platforms towards the next generation of prostate cancer diagnosis'.

8.ª edição

Lançamento em 2021 – trabalho de investigação desenvolvido em 2022 – Ganhou a Mariana Pinto Sousa”, do Instituto Superior de Engenharia do Porto, com o trabalho de investigação 'Detection and monitoring breast cancer: a novel non-invasive approach'.

9.ª Edição

Lançamento em 2022 – trabalho de investigação desenvolvido em 2023 – Ganhou o Miguel da Cruz Ribeiro, do i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde - Universidade do Porto, com o trabalho de investigação 'Radiommunication: Unraveling the role of extracellular vesicles in rectal cancer radioresistance'.

10.ª Edição

Lançamento em 2023 – trabalho de investigação desenvolvido em 2024 – Ganhou a Patrícia Maria Gonçalves Sousa, do Centro de Química da Madeira (CQM) – Universidade da Madeira, com o trabalho de investigação 'Non-Invasive Detection of Lung Cancer Through the Integration of Multi-OMICs Biosignatures and Artificial Intelligence Strategies'.

11.ª Edição

Lançamento em 2024 – trabalho de investigação desenvolvido em 2025 – Ganhou a Sofia Carina Mendonça Remesso, do Centro de Química da Madeira (CQM) – Universidade da Madeira, com o trabalho de investigação 'Combitarg: HA-Conjugated Dendrimers for Targeted Delivery of Cisplatin and Other Anticancer Agents in Pancreatic Cancer'.

12.ª Edição

Lançamento em 2025 – trabalho de investigação em 2026 – Ganhou a Inês Tomás Marques Martins Margarido, da Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM), com o trabalho de investigação 'Functional Characterization of an IL7 Polymorphism Associated with Immune-related Adverse Effects in Cancer Patients Treated with Immunotherapy'.

13.ª edição

Lançamento a 4 de Abril de 2026 para trabalho de investigação a ser desenvolvido em 2027.

Mais informações: https://www.facebook.com/BOLSA-Rubina-Barros-609411459157512/?ref=hl