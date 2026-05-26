Temperatura vai descer esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) antevê para a Madeira uma pequena descida de temperatura esta quarta-feira, 27 de Maio, assim como períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/noroeste.

Para a região do Funchal, a previsão aponta para céu em geral pouco nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h, mantendo-se ainda assim a tendência de ligeira descida da temperatura.

Na Madeira as temperaturas vão oscilar entre os 16 e os 21ºC e no Porto Santo entre os 16ºC e os 22ºC.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na costa sul as ondas, provenientes do quadrante sul, deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 20 e os 21ºC.