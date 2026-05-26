Rubina Leal diz que Casa da Madeira nos Açores é um importante ponto de encontro da comunidade

No âmbito da sua deslocação oficial aos Açores, a presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, visitou a Casa da Madeira dos Açores, instituição representativa da comunidade madeirense residente naquele arquipélago.

De acordo com nota à imprensa, "a visita assumiu particular relevância pelo reconhecimento do papel desempenhado pela Casa da Madeira dos Açores na preservação da identidade cultural madeirense e no fortalecimento das relações históricas e afetivas entre os dois arquipélagos".

Diz ainda que "mais do que um espaço associativo, a Casa da Madeira afirmou-se ao longo dos anos como um importante ponto de encontro da comunidade madeirense, promovendo iniciativas culturais, sociais e comunitárias que contribuíram para manter vivas as tradições, os costumes e os valores da Madeira nos Açores".

Por fim refere que "a deslocação de Rubina Leal constituiu igualmente um gesto de proximidade e reconhecimento institucional para com a comunidade madeirense residente nos Açores, valorizando o contributo da diáspora madeirense para o aprofundamento das relações entre as duas regiões autónomas".