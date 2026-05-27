Câmara de Lobos prepara parque para a estreia do Panda na Baía

O parque de estacionamento do centro da cidade de Câmara de Lobos vai transformar-se sábado num palco de emoções com a estreia do Panda na Baía. Pela primeira vez, o Concerto da Banda do Panda, que tem protagonista a estrela do canal infantil com o mesmo nome, realiza-se neste concelho às 17 horas e o Município está a preparar o recinto para que seja um sucesso, uma experiência a repetir. A apresentação do evento realizou-se esta tarde na Câmara Municipal, tendo o vereador assumido o compromisso de trazer até à festa as famílias deste concelho que não possuem transporte.

O concerto promovido pelo DIÁRIO em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos é um dos formatos com que o Município pretende celebrar este ano o Dia da Criança, há ainda um segundo dia de festa na próxima segunda-feira no Estádio de Câmara de Lobos, no Carmo.

Ricardo Miguel Oliveira apresentou o evento do próximo sábado. O DIÁRIO, disse, mantém o propósito de “retribuir” e “elevar as pessoas de cada lugar”, juntando ao compromisso de servir os madeirenses através da informação e formação, a promoção de “momentos de alegria e de partilha”, através de iniciativas como o que está a caminho.

“As crianças jogam um papel fundamental neste nosso projecto colectivo”, assumiu o director-geral, que quer com este formato promover a criação de uma ligação emocional com a marca e com o concelho. “Temos um carinho muito especial pelo bom povo de Câmara de Lobos, que se estreia este ano nesta parceria e que esperemos voltar a receber o mesmo apoio para futuras iniciativas, desta ou de outra dimensão. O mérito é claramente vosso, porque tornam este projecto possível”, afirmou Ricardo Miguel Oliveira, antes de deixar um “profundo agradecimento” ao presidente da Câmara, Celso Bettencourt, pela disponibilidade, colaboração institucional e sensibilidade demonstradas na concretização da iniciativa.

“Câmara de lobos também merece que possamos dar festa, esta festa que alimenta memórias e fortalece a cidadania”, concluiu.

Este ano o evento ganha maior dimensão, pelos 150 anos que o jornal comemora e pela presença de mais figuras conhecidas do público infantil no Concerto do Panda. A Câmara investiu 28.060 euros (já com IVA) para assegurar o espectáculo, aberto gratuitamente à população.

O concerto começa pelas 17 horas, mas muito antes as famílias poderão desfrutar das atracções paralelas dirigidas às crianças. O recinto estará pronto para receber as famílias logo após o almoço, sendo mesmo recomendado que cheguem mais cedo para estacionar, tendo em conta a perda daquele parque de estacionamento, sábado transformado em sala de concertos ao ar livre.

Manuel Salustino, vereador que tem, entre outros, os pelouros dos Eventos de Interesse Municipal e a Coordenação com as Juntas de Freguesia, destacou a estreia e sublinhou o trabalho de preparação diferente que está a ser realizado. “Andamos a trabalhar ainda hoje e trabalharemos amanhã com a nossa equipa de eventos e todo o Serviço Municipal de Protecção Civil de maneira a que este espaço seja adaptado a este público especial, as crianças, pelo seu tamanho e pelo desafio que nos apresentam”.

São esperadas meio milhar de crianças. Somando as famílias a Câmara conta receber no recinto um milhar de pessoas, estimou o governante.

A estreia do Panda “deve-se à visão do presidente, Celso Bettencourt e do seu Executivo”, destacou o vereador. Para garantir que ninguém fica de fora, as juntas de freguesia estão a fazer um levantamento para saber quais as famílias que precisam de transporte. O Município garantirá esse serviço.

Na apresentação deste evento, Manuel Salustino aproveitou para promover outros cartazes que vão passar pela Baía no Verão.