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SANAS auxilia cinco pescadores após avaria em embarcação

Operação de resgate ultrapassou as oito horas

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Cinco pescadores foram auxiliados pelo SANAS Madeira, ao final da tarde de ontem, após a embarcação onde seguiam ter ficado sem propulsão nas imediações do ilhéu Bugio, que fica a sul das ilhas Desertas.

O pedido de auxílio foi recebido através de "uma comunicação em VHF CH16, captada pelo Centro de Comunicação, Comando e Controlo do SANAS Madeira", indicando que a embarcação apresentava "problemas no motor". Após contacto estabelecido com o MRSC Funchal, foi  então desencadeada uma operação de socorro para garantir o regresso seguro dos tripulantes.

A embarcação SANAS101, da Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, partiu assim pelas 19h39, com três tripulantes a bordo, em direcção ao local onde se encontrava a embarcação de pesca, situada a cerca de nove milhas náuticas a sul-sudeste da Ponta da Agulha.

Já no local, os operacionais verificaram o estado de saúde dos cinco pescadores, que se encontravam bem e, em seguida, deram início ao reboque da embarcação até ao porto do Caniçal. A chegada ocorreu pelas 4h04 desta terça-feira, totalizando uma operação que se prolongou por mais de oito horas e envolveu cerca de 65 milhas náuticas de navegação. 

A acção foi coordenada pelo Centro de Comunicação, Comando e Controlo do SANAS Madeira, em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, e o MRSC Funchal, tendo a Polícia Marítima tomado conta da ocorrência.

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