Nova Direita alerta para intenção do Governo vender património público regional

O Partido Nova Direita chama a atenção da população para "a intenção do Governo Regional de proceder à venda de património público regional".

De acordo com o partido, "a notícia hoje divulgada na primeira página do DIÁRIO de Notícias representa, no nosso entendimento, um verdadeiro atentado ao património da Região Autónoma da Madeira". E prossegue em nota à imprensa: "Fala-se constantemente da necessidade de encontrar soluções para os problemas sociais, nomeadamente a falta de camas hospitalares e a ausência de respostas adequadas para a população idosa. Perante esta realidade, questionamos: porque não transformar estes edifícios históricos em lares ou estruturas de apoio social, dando assim resposta às muitas famílias que vivem em desespero por uma solução digna para os seus idosos?".

O coordenador regional do Partido Nova Direita, Paulo Azevedo, afirma "não compreender a forma como o Governo Regional gere o património dos madeirenses". "Existem imóveis com excelentes condições para servir a população e responder a problemas sociais urgentes, mas nada é feito além de discursos vazios e promessas sem ação concreta", acrescenta.

O Partido Nova Direita espera que "o Governo Regional reflicta seriamente sobre este assunto e preserve no património regional edifícios emblemáticos como a Quinta do Padre Américo e o Solar da Piedade, valorizando assim a pouca riqueza patrimonial que ainda resta à Região".