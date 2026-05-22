PSD destaca relevância da agricultura para Câmara de Lobos

No âmbito das Jornadas Parlamentares Locais em Câmara de Lobos, o Grupo Parlamentar do PSD Madeira visitou a Associação de Agricultores das Nascentes da Quinta Grande e a exploração agrícola ORGESPA, dedicada à produção de banana, num roteiro que permitiu contactar directamente com exemplos de inovação, empreendedorismo e valorização do sector primário no concelho.

De acordo com nota à imprensa, deputado Sérgio Oliveira destacou a relevância da agricultura para Câmara de Lobos, sublinhando que “na área da agricultura também tivemos oportunidade de visitar uma vasta produção agrícola ligada à bananicultura. É um sector importante em Câmara de Lobos, além do sector da vinha”.

O parlamentar valorizou ainda o facto de muitos produtores estarem a aproveitar os apoios e fundos disponíveis para modernizar as suas explorações, referindo que “este é um exemplo de vários agricultores que aproveitam os fundos estruturais e os apoios que o Governo Regional disponibiliza para inovar na sua exploração agrícola”.

O deputado notou igualmente a importância da certificação da banana da Madeira enquanto factor de valorização económica e de diferenciação do produto regional, acrescentando que “se trata de um produto certificado, o que acrescenta valor a este setor e valoriza os agricultores que trabalham diariamente nesta área”.

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira teve ainda oportunidade de evidenciar o papel da iniciativa privada no desenvolvimento agrícola do concelho, valorizando o investimento, a capacidade de adaptação e o espírito empreendedor demonstrado pelos produtores agrícolas, num sector que continua a assumir elevada relevância económica e social em Câmara de Lobos. Realça também que a cultura da banana mantém-se como um dos elementos mais característicos da paisagem do concelho e uma actividade fundamental para o sustento de muitas famílias.