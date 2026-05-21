Grupo parlamentar do PSD destaca dinamismo empresarial de Câmara de Lobos

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira iniciou, esta quarta-feira, no concelho de Câmara de Lobos, as Jornadas Parlamentares Locais, numa iniciativa que pretende reforçar a proximidade ao tecido económico e à realidade empresarial do concelho, valorizando diferentes sectores estratégicos para o desenvolvimento local e regional.

A primeira visita incidiu sobre uma empresa ligada à área dos serviços da construção civil, sector que os social-democratas consideram "um dos pilares da economia de Câmara de Lobos e da própria Região Autónoma da Madeira".

O deputado Sérgio Oliveira destacou que esta empresa representa "um exemplo do dinamismo empresarial existente no concelho", sublinhando o percurso de crescimento de um empresário local que iniciou actividade em Câmara de Lobos e que continua, actualmente, a investir na modernização e expansão da sua actividade, quer ao nível da inovação tecnológica, quer da capacitação dos seus recursos humanos. "Estamos perante empresas que souberam acompanhar estrategicamente o crescimento económico da Região e o bom momento vivido no sector da construção civil, apostando na modernização, na qualificação da mão de obra e na valorização salarial dos seus colaboradores", afirmou.

O parlamentar social-democrata salientou ainda que o desempenho destas empresas tem tido um contributo directo para os indicadores económicos positivos que a Madeira tem vindo a registar, nomeadamente ao nível do emprego. "A Madeira apresenta, neste momento, a menor taxa de desemprego do país, situada nos 4,5%, o que demonstra bem a capacidade da nossa economia em gerar oportunidades, criar riqueza e redistribuí-la através da valorização dos salários e do investimento empresarial", referiu, acrescentando que estes resultados reflectem "o crescimento económico sustentado que a Região vive há vários meses consecutivos".

Sérgio Oliveira aproveitou ainda a ocasião para valorizar o papel dos empresários madeirenses, destacando "a coragem e a resistência de continuarem a investir e a acreditar na economia regional", enquadrando esse crescimento nas políticas fiscais desenvolvidas quer pelo Governo Regional, quer pela autarquia de Câmara de Lobos. O deputado recordou a aplicação do diferencial fiscal de 30% em sede de IRC e IRS, bem como a inexistência de derrama municipal no concelho, medidas que, segundo defendeu, "permitem reforçar a liquidez das empresas e das famílias, criando melhores condições para investir, gerar emprego e aumentar os rendimentos dos trabalhadores".