Vai faltar água em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informou que, no âmbito de trabalhos de melhoria dos sistemas de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, irão ocorrer interrupções no abastecimento de água potável.

Assim, entre as 9 e as 12 horas do dia 22 de Maio, na freguesia do Curral das Freiras na zona do Colmeal.

A ARM garante que empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados.