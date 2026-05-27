PS exige explicações sobre hospital

O PS-Madeira exige que o Governo Regional venha a público explicar como é que a obra do novo Hospital pode vir a custar um total de aproximadamente mil milhões de euros, com uma conclusão que irá muito para além do ano de 2030, quando esteve prevista custar 350 milhões e estar concluída em 2024.

Em reação à notícia hoje veiculada pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira, a presidente dos socialistas madeirenses "alerta para um detalhe que salta logo à vista e que exige uma resposta imediata do Executivo". Célia Pessegueiro quer saber "como é possível que o Governo tivesse, há um ano, em sua posse um preço base de 320 milhões de euros para esta terceira fase da empreitada e tenha optado por lançar em 2025 o concurso com o preço base de 265 milhões de euros, como referido na notícia". “Foi de propósito para não haver empresas interessadas e o procedimento cair?”, questiona a socialista.

Segundo nota à imprensa, a presidente do PS-M lembra que "a obra do novo Hospital tem vindo a sofrer repetidos atrasos, a começar pela primeira fase, cujo concurso também ficou deserto e, inclusivamente, veio parar às páginas dos jornais por integrar o despacho de acusação no âmbito do processo judicial que envolve o ex-vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado".

Agora, prossegue Célia Pessegueiro, volta a verificar-se novo revés no processo. “Quanto é que este novo atraso e esta derrapagem irão custar à Madeira e aos madeirenses?” pergunta.

A socialista lembra que "os concursos para as duas primeiras fases foram lançados com um total de quase 103 milhões de euros e que o concurso para a terceira fase foi lançado, em finais de Agosto de 2025, por 265 milhões de euros. Isto, frisa, numa altura em que a escalada de preços na construção era já uma realidade e o preço base do concurso tinha já de contemplar o aumento dos preços de mercado". Questiona, por isso, "como é que, apenas um mês depois, no início de Outubro, o então responsável da Estrutura de Missão para o Hospital Central e Universitário da Madeira, Pedro Ramos, já dizia que a infraestrutura iria custar no total 550 milhões de euros".

Agora, "perante as estimativas de pessoas envolvidas em todo o processo, que apontam para a possibilidade de a soma das três fases do Hospital poder aproximar-se dos 1.000 milhões", o PS exige que "o Governo preste contas aos madeirenses".

Célia Pessegueiro exige também que "o Governo dê conhecimento público dos estudos que fundamentem o preço-base do procedimento que venha a ser lançado, como obriga o CCP (Código dos Contratos Públicos)".

Os socialistas recordam que, "no passado, o Executivo ameaçou parar a obra por causa das eleições. Não só tal não aconteceu, como, agora, ela vai parar, mas por causa da incompetência do Governo".