Crianças “realmente festivaleiras” com o Panda no Funchal a 30 de Maio

O Parque de Santa Catarina volta a transformar-se, no próximo dia 30 de Maio, num palco dedicado às crianças e às famílias madeirenses com mais uma edição do Espectáculo do Panda, iniciativa promovida pelo DIÁRIO em parceria com a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

A apresentação oficial do evento decorreu esta tarde no átrio da autarquia funchalense, onde o director-geral e editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, destacou o simbolismo de uma iniciativa que já se tornou tradição nas comemorações do Dia da Criança.

“O Diário festeja os seus 150 anos empenhado em proporcionar aos madeirenses momentos de alegria e diversão”, afirmou, sublinhando que o objectivo passa também por criar uma ligação emocional das crianças à marca desde cedo. “Os nossos mais novos, em conjunto com pais e familiares, têm assim a oportunidade de experimentar o que é ser verdadeiramente festivaleiro”, referiu.

Ricardo Oliveira enquadrou ainda este espectáculo numa programação mais ampla de eventos que terão lugar no Parque de Santa Catarina ao longo dos próximos meses, apontando festivais e concertos que reforçam o papel daquele espaço como centro de animação cultural da cidade.

“O que tem valor, tem preço”

O responsável do DIÁRIO fez questão de justificar o modelo de acesso pago ao recinto, defendendo que a cobrança de bilhetes permite assegurar melhores condições de conforto, segurança e serviços adicionais para o público. “Na prática, como refiro com regularidade, o que tem valor, tem preço.”

Os bilhetes custam 5 euros para crianças a partir dos 3 anos, inclusive. Já os assinantes do DIÁRIO beneficiam de um desconto de 50%, pagando apenas 2,50 euros por entrada.

Existem ainda modalidades familiares, com pacotes mínimos de cinco bilhetes, sendo um deles oferecido pela organização.

As portas do recinto abrem às 9 horas, precisamente para evitar grandes aglomerações junto às entradas, sendo recomendado ao público que chegue cedo para garantir lugar.

Ricardo Miguel Oliveira alertou igualmente para as restrições de acesso ao recinto. Não será permitida a entrada de marmitas, comida ou bebidas, sendo apenas autorizadas papas de bebé e água.

A organização recomenda ainda roupa confortável, chapéu ou boné e protector solar, caso o tempo esteja quente.

Pinturas faciais, insufláveis e algodão-doce

Para além do concerto principal, o recinto contará com várias atracções paralelas dirigidas às crianças.

Entre as ofertas previstas está um espaço “Angel Dreams”, com pinturas faciais, tatuagens temporárias, tranças coloridas, insufláveis e trampolins.

Haverá igualmente bancas de apoio com gelados, pipocas, algodão-doce e balões de hélio, além de dois bares destinados à venda de águas, sumos e outros produtos.

O espectáculo contará ainda com a presença de personagens convidadas como a Patrulha Pata e o Baby Shark, juntando-se ao universo da Banda do Panda.

Segundo a organização, este é um dos eventos mais participados promovidos anualmente pelo DIÁRIO, tendo reunido em edições anteriores entre três a quatro mil pessoas.

Segurança reforçada

O plano de segurança inclui posto médico e de triagem, equipas da Cruz Vermelha, elementos da PSP, segurança privada e equipas da organização.

Ricardo Oliveira apelou ao “bom senso” das famílias, recordando que, em anos anteriores, houve momentos em que a lotação do recinto esteve perto de esgotar. “Cheguem cedo, de modo a garantirem um bom lugar para assistir ao espectáculo”, recomendou.

Funchal quer continuar a ser “Cidade Amiga das Crianças”

Na apresentação do evento, a vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, destacou a importância da iniciativa para as famílias e para a afirmação do Funchal enquanto “Cidade Amiga das Crianças”, reconhecimento atribuído pela UNICEF.

A autarca considerou que o espectáculo já faz parte “da identidade da cidade e da memória de muitas famílias”, sublinhando o valor do brincar e do convívio intergeracional.

“O Panda é uma figura quase histórica, que atravessa gerações e traz consigo uma forte carga simbólica e emocional”, afirmou.

Helena Leal reforçou ainda o compromisso da autarquia em continuar a apoiar iniciativas desta natureza, valorizando os espaços públicos enquanto locais de encontro, partilha e felicidade. “Esperamos que este espectáculo volte a encher o Parque de Santa Catarina não só de pessoas, mas também de cor, alegria e emoção”, disse.

O evento conta com o apoio institucional da Câmara Municipal do Funchal e com vários patrocinadores e parceiros, entre os quais a Empresa de Cervejas da Madeira e a Empresa de Electricidade da Madeira.