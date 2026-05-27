Miguel Albuquerque destaca economia digital como “oportunidade histórica” para a Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou, esta manhã, no Funchal, o papel da economia digital e dos serviços baseados no conhecimento como uma oportunidade estratégica para regiões ultraperiféricas como a Madeira, defendendo a aposta em sectores “desmaterializados” como forma de ultrapassar as limitações tradicionais da insularidade.

A posição foi assumida durante uma visita à empresa Press Power Unipessoal Lda, na Rua das Murças, onde o governante sublinhou que a distância aos grandes centros e os custos associados ao transporte de pessoas e bens foram, historicamente, obstáculos ao desenvolvimento económico das regiões periféricas.

“Isso significa que a economia desmaterializada e a tecnologia são a grande oportunidade das regiões ultraperiféricas como a Madeira se afirmarem”, afirmou Miguel Albuquerque, e defendeu a necessidade de aposta em empresas com capacidade tecnológica e em recursos humanos qualificados.

Press Power cresce com foco em mercados externos e inovação tecnológica Empresa madeirense exporta serviços para vários países e já tem mais de 80% dos clientes fora da Região

O chefe do Executivo regional salientou que, no actual contexto, os serviços digitais e os produtos imateriais eliminam barreiras logísticas e permitem que empresas regionais operem directamente em mercados internacionais.

Durante a visita, Miguel Albuquerque apontou a Press Power como exemplo dessa transformação, destacando a sua actuação internacional em áreas como a transcrição automática e a avaliação de marcas com recurso a inteligência artificial. Segundo o presidente do Governo Regional, a empresa madeirense já presta serviços para mercados como os Estados Unidos e trabalha com clientes internacionais, incluindo entidades de grande dimensão.

“Eles neste momento têm uma empresa de transcrição que já funciona nos Estados Unidos através da inteligência artificial, têm um conjunto de clientes de avaliação, uma delas é a Emirates”, exemplificou.

Miguel Albuquerque destacou ainda que este tipo de empresas demonstra como a Madeira pode competir globalmente a partir do território regional, reforçando que a aposta na economia digital é determinante para o futuro económico da Região.

“Esta é a grande oportunidade histórica de uma região como a Madeira se afirmar no contexto económico mundial e trabalhar a nível global”, concluiu.