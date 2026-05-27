Mar "não é uma muralha, mas sim o elemento que nos conecta"

A Madeira assumiu, na terça-feira, no Funchal, a ambição de se afirmar como uma “ilha de vanguarda” na resposta aos grandes desafios da próxima década, desde a sustentabilidade à transformação digital. Na sessão de abertura da conferência internacional 'Global Islands: Leading Beyond 2030 | Isolated by Sea, Connected by Vision', o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, defendeu que o mar que rodeia a Região “não é uma muralha, mas sim o elemento que nos conecta”.

Em nota enviada pela Secretaria Regional de Economia é dado conta que perante participantes de vários países, o governante sublinhou que as ilhas não devem ser vistas como territórios isolados, mas como espaços estratégicos de inovação, cooperação e criação de soluções para problemas globais. Numa intervenção centrada no horizonte de 2030, José Manuel Rodrigues destacou a necessidade de conjugar inovação tecnológica com proteção dos ecossistemas, justiça social e valorização do talento humano.

A mensagem foi reforçada por Andreia Collard, directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, que apresentou as ilhas como regiões onde os desafios chegam mais cedo e exigem respostas mais rápidas. Defendeu que a chamada “nova economia” será marcada por dados, digitalização, flexibilidade, sustentabilidade e colaboração, apontando a diversificação económica da Madeira como uma prioridade.

Andreia Collard identificou áreas estratégicas para o futuro da Região, incluindo saúde e bem-estar, tecnologias de duplo uso, turismo regenerativo, setores criativos e reforço da capacitação do capital humano. A Diretor Regional frisou ainda a necessidade de a União Europeia adaptar melhor as diretivas à realidade insular, para que as ilhas deixem de ser obrigadas a corrigir, a posteriori, normas pensadas para territórios continentais.

José Manuel Rodrigues e Andreia Collard convergiram na ideia de que o futuro das ilhas depende de participação ativa, ação estratégica e cooperação reforçada entre regiões insulares. A fórmula sintetizada por Andreia Collard — “participar, agir e colaborar” — marcou o tom de uma sessão que procurou afirmar a Madeira como voz ativa no debate europeu e global sobre o papel das ilhas.

O encontro decorre no VIDAMAR Hotel e integra um programa centrado em liderança, resiliência, sustentabilidade costeira, competitividade, investimento e cooperação entre ilhas, com intervenções de responsáveis regionais, especialistas internacionais e representantes de empresas e instituições. A agenda do dia inclui, além da sessão de abertura, a intervenção de Andreia Collard sobre “Ilhas para Além de 2030 – Liderança e Resiliência”, bem como painéis sobre “Ilhas Globais”, sustentabilidade costeira, impacto económico e benefícios do investimento na Madeira.

A sessão de encerramento está marcada para as 17h00, depois de uma jornada de trabalhos que pretende afirmar a Madeira como voz ativa na definição de políticas e soluções para territórios insulares.