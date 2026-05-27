Press Power cresce com foco em mercados externos e inovação tecnológica

A empresa madeirense Press Power Unipessoal Lda, sediada na Rua das Murças, no Funchal, continua a consolidar o seu crescimento sustentado e aposta na internacionalização e na inovação tecnológica, sobretudo nas áreas da monitorização mediática, avaliação de marcas e transcrição automática com recurso a inteligência artificial.

O CEO da empresa, Francisco Freitas, destacou, à margem da visita do presidente do Governo Regional, que a Press Power assinala este ano 12 anos de actividade e mantém um crescimento contínuo desde 2014, incluindo durante o período da pandemia. “Temos uma taxa de crescimento constante desde 2014. Mesmo na fase pandémica conseguimos superar sempre o ano anterior”, explicou, realçando que a estratégia da empresa passa por procurar mercados externos e captar clientes fora da Madeira.

Actualmente, a empresa conta com oito colaboradores fixos na Região, além de uma equipa internacional ligada sobretudo ao segmento de transcrição e avaliação de marcas e eventos em mercados externos.

Segundo Francisco Freitas, mais de 82% dos clientes da empresa estão fora da Madeira e, dentro desse universo, mais de 20% encontram-se fora do país. “Nós estamos numa população de 270 mil habitantes e, se queremos crescer, temos obrigatoriamente de procurar novos mercados”, salientou.

A Press Power actua, explicou, em vários segmentos, incluindo clipping, monitorização mediática, retorno de marcas e transcrição. Nesta última área, a empresa tem apostado fortemente na inteligência artificial desde 2016.

“Se trabalhamos na Madeira para todo o lado, temos de encarar o mercado global como uma oportunidade de crescimento”, concluiu.