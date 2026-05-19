Miguel Albuquerque defende aposta nacional na Madeira na defesa atlântica

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, defendeu hoje, terça-feira, a necessidade de Portugal assumir uma estratégia atlântica no âmbito dos novos investimentos em defesa, sublinhando o papel estratégico das regiões autónomas, em particular da Madeira, na defesa europeia e do Atlântico Norte.

À margem do Curso de Formação a Oficial-General, Miguel Albuquerque afirmou que o país enfrenta atualmente “duas estratégias possíveis” relativamente ao reforço do investimento na defesa nacional, estimado em cerca de 5,8 mil milhões de euros.

Segundo o governante, uma das opções passa por “uma estratégia continental”, direccionada para o reforço das forças portuguesas junto da fronteira leste europeia. Contudo, considerou que a opção mais relevante para Portugal será “assumir uma estratégia atlântica”.

Nesse sentido, defendeu um reforço da monitorização das rotas marítimas e dos cabos submarinos, bem como a criação de uma plataforma logística na Madeira, aproveitando a posição geoestratégica da Região Autónoma no Atlântico.

“Podemos dar um contributo importante para a defesa atlântica europeia e do Atlântico Norte”, afirmou.

O Curso incluí 8 militares da Marinha, 8 da Força Aérea e 13 do Exército. Conta ainda, com 3 militares do Brasil, 3 de Moçambique e 1 de Angola. Estes militares chegaram ontem à Madeira, em avião militar, e partem na próxima quinta-feira.

Miguel Albuquerque falou-lhes no Salão Nobre do Governo.