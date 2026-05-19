Remessas dos emigrantes sofrem quebra histórica O montante dos depósitos em bancos da Região, enviado pela diáspora, é hoje três vezes inferior ao de 2019. Famílias não conseguem pagar 32 milhões em empréstimos. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 20 de Maio.

Outros destaques:

República ignorou pedido da Região para segurar 'Estudante Insular' A revelação é feita ao DIÁRIO pela Secretaria das Finanças que admite constrangimentos na nova plataforma electrónica e impacto financeiro nas famílias madeirenses.

Projecto dá nova vida ao Skatepark da Nazaré 'Moral em Movimento', dinamizado por Tiago Marques Rodrigues em parceria com o IHM, envolve cerca de 15 jovens e está focado na requalificação do espaço.

Madeira com a pior taxa de sobrevivência ao cancro

E, por fim, Festival Summer Opening encerra cartaz com ‘I Love Reggaeton’

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