Albuquerque diz que transição tecnológica é “oportunidade histórica” da Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou, hoje, que a transição tecnológica e a nova economia digital representam “a oportunidade histórica” da Madeira e de Portugal, defendendo que a Região tem condições para se afirmar internacionalmente como pólo de inovação e desenvolvimento tecnológico.

As declarações foram feitas no âmbito do IV Encontro Nacional da Agenda Mobilizadora eGames Lab, que decorre no Savoy Palace.

Na sua intervenção, Miguel Albuquerque destacou que a economia digital permite ultrapassar as limitações geográficas da ultraperiferia, uma vez que os produtos tecnológicos e os serviços digitais podem ser desenvolvidos na Madeira e comercializados globalmente sem os custos tradicionais de transporte e mobilidade.

“O futuro das regiões e dos países depende de termos um sentido prospectivo positivo”, afirmou, defendendo uma visão orientada para a inovação e para as novas tecnologias.

O governante recordou ainda a criação de estruturas como a Startup Madeira, o Tecnopólo e a ARDITI, sublinhando que a Região começou há décadas a preparar-se para a transformação tecnológica da economia mundial.

Miguel Albuquerque apontou igualmente vários factores que tornam a Madeira atractiva para empresas tecnológicas e profissionais qualificados, entre os quais a segurança, a qualidade de vida, o clima e a estabilidade fiscal. Defendeu também a necessidade de reduzir a burocracia e criar melhores mecanismos europeus de capitalização para empresas tecnológicas em crescimento.

Durante o encontro, Miguel Campos, líder do consórcio eGamesLab, apresentou os resultados da iniciativa nacional dedicada à indústria dos videojogos e das indústrias criativas.

Segundo explicou, o sector dos videojogos em Portugal passou de um volume de negócios de cerca de 23 milhões de euros, em 2021, para mais de 100 milhões de euros em 2025. O número de empresas quase duplicou, atingindo cerca de 143 estúdios.

Na Madeira, o projecto permitiu criar mais de 134 postos de trabalho directos e mais de 220 empregos qualificados associados ao sector.

Miguel Campos destacou ainda o crescimento da marca “Games from Portugal”, já presente em grandes eventos internacionais da indústria e reconhecida por investidores e editoras mundiais. Referiu também distinções alcançadas por empresas portuguesas e madeirenses em competições e iniciativas internacionais ligadas ao sector dos videojogos e das aplicações móveis.

O líder do consórcio sublinhou igualmente o impacto científico do projecto, que já originou mais de 130 publicações internacionais e vários prémios académicos.

Segundo explicou, a Madeira está também a desenvolver um 'gaming hub' junto aos Barreiros, cuja infra-estrutura essencial deverá ficar concluída até ao final de Junho.

Aposta no espírito dos jogos clássicos em comunidade

À margem do encontro, Marco Bettencourt, do estúdio Redcatpig Studio, apresentou o videojogo, actualmente em desenvolvimento no âmbito do consórcio.

O jogo multiplayer centra-se em combates com drones personalizáveis e aposta numa forte componente social, procurando recuperar a experiência dos videojogos dos anos 80 e 90, com várias pessoas a jogar juntas em modo split screen.

Marco Bitencourt explicou que o jogo deverá ser lançado inicialmente para PC e posteriormente para consolas, adoptando um modelo free-to-play, gratuito para os utilizadores, com receitas provenientes da venda de conteúdos de personalização dentro do jogo.

O desenvolvedor reconheceu que o sucesso financeiro de um videojogo é sempre imprevisível, mas salientou o potencial económico da indústria, actualmente superior ao de sectores como cinema, televisão e música.