Gás renovável em debate na Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, intervém esta terça-feira, às 9h30, na sessão de abertura da conferência “A Importância dos Gases Renováveis na Transição Energética – O Gás como Motor de Desenvolvimento Regional”, que decorre no Museu de Electricidade – Casa da Luz, no Funchal.

A iniciativa é promovida pela Sonorgas, no âmbito do ciclo “Na Rota da Descarbonização”, e junta decisores políticos, especialistas e representantes de vários sectores para discutir o papel dos gases renováveis na descarbonização da economia e no reforço da atracção de investimento e inovação.

Ao longo da manhã, o programa aborda temas como o biometano enquanto fonte de energia endógena, a gestão de resíduos como oportunidade para o sector energético e o papel das redes modernas na transição energética. A mobilidade, o turismo e os custos da energia são também pontos em análise, numa abordagem transversal ao impacto do gás na economia.

A sessão de abertura conta ainda com intervenções de Maria Conceição Callé Lucas, presidente do conselho de administração da Sonorgas, de Luís Miguel Sousa, presidente e CEO do Grupo Sousa, e de Maria da Graça Carvalho, que participa com mensagem em vídeo.

Entre os oradores estão representantes da STCP – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, da EEM – Empresa de Electricidade da Madeira e da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, entre outros agentes do sector público e privado.

O encerramento está previsto para as 12h30, com intervenções de responsáveis da Sonorgas e do Governo Regional.