Lancha interceptada perto da Madeira foi apreendida por suspeitas de narcotráfico

A embarcação de alta velocidade (EAV) resgatada na noite de ontem pelo NRP Zaire, a cerca de 30 milhas náuticas da Madeira, foi apreendida pela Polícia Marítima por suspeitas de eventual ligação ao narcotráfico marítimo.

Marinha Portuguesa resgatou cinco passageiros de uma embarcação à deriva A Marinha Portuguesa informa, através de nota enviada, que na sequência de um alerta recebido no Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) pelas das 18 horas de domingo, 24 de Maio, a informar que se encontrava uma embarcação à deriva, "sem propulsão e água potável, com cinco tripulantes a bordo, foram activados para o local o NRP Zaire e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa".

Tal como o DIÁRIO noticiou ontem, os cinco tripulantes da embarcação, quatro cidadãos marroquinos e um espanhol, foram resgatados numa operação conduzida pelo navio da Marinha Portuguesa, após terem sido detectados no mar ao largo da Região.

Entretanto, após o resgate, os elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal desenvolveram diligências policiais, "tendo sido verificadas características e indícios compatíveis com embarcações habitualmente utilizadas no narcotráfico por via marítima, motivo pelo qual esta embarcação foi apreendida", refere a nota.

É ainda de salientar que, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional, trata-se da primeira apreensão de uma EAV no mar, após a entrada em vigor do Decreto-lei n.º 43/2026, de 16 de Fevereiro, que estabelece o respectivo regime sancionatório.