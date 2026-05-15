Arquitectura religiosa em debate no Museu de Fotografia da Madeira

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, recebe, este sábado, 16 de Maio, pelas 16 horas, a conferência 'A Sacramentalidade da Arquitetura Religiosa', proferida pelo padre jesuíta e arquitecto João Norton de Matos.

A iniciativa, segundo explica uma nota enviada pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, está incluída num programa paralelo à mostra 'A Invenção do Funchal', com curadoria do arquitecto Paulo David, que está patente na sala de exposições temporárias do Museu de Fotografia da Madeira-Atelier Vicente’s. Esta propõe uma leitura da formação urbana da cidade a partir da memória dos seus antigos conventos, numa articulação de diferentes linguagens e de várias fontes documentais, desde desenhos arquitectónicos, cartografia, gravuras históricas, elementos arqueológicos e fotografias das nossas coleções.

A preleção terá por moderador João Henrique Silva. O conferencista, João Norton de Matos, licenciou-se pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa e é doutorado em Teologia Fundamental pelo Centre Sèvres – Facultés Jesuites de Paris. Formado na Companhia de Jesus, onde se especializou em Estética e Filosofia das artes (em Louvain-la-Neuve), e em Teologia da cultura (em Paris), com uma tese sobre "a crise moderna da arte sacra". É também licenciado em Teologia (Universidade Pontifícia de Comillas) e em Filosofia (Faculdade de Filosofia de Braga). Trabalha actualmente na Brotéria - centro cultural, na Faculdade de Teologia da UCP e na paróquia da Encarnação em Lisboa.

A conferência resulta de uma organização conjunta do Museu de Fotografia da Madeira-Atelier Vicente’s e do Atelier Paulo David Arquitetos tem o apoio do Castanheiro Boutique Hotel.

A participação é livre para todos os interessados e não requer inscrição prévia.