Conheça os campeões regionais de surf em Esperanças e Sub-18
A Praia da Alagoa, no Porto da Cruz, recebeu no passado domingo, dia 24 de Maio, a 3.ª e última etapa do Circuito Regional de Surf Esperanças e Sub 18 - 2026, que sagrou os campeões regionais. Esta foi uma prova co-organizada pelo Clube Naval do Funchal, através do Naval Surf Team, em parceria com a Associação Regional de Surf da Região Autónoma da Madeira, e contou com a participação de atletas do Clube Naval do Seixal e do Clube Naval do Funchal.
Os destaques da prova foram Pedro Soares e Alina Ulasevich Leonidavna, vencedores do escalão Sub 18. Nas Esperanças, Francisca Rosa e Baltazar Dantas venceram em Sub 16, e Santiago Pinto e Júlia Nóbrega, venceram em Sub 14.
Resultados:
- Sub-14 Masculino
1.º Santiago Pinto
2.º Henrique Silva
3.º Luis Guilherme Abreu
- Sub-14 Feminino:
1.º Júlia Nóbrega
2.º Joana Nascimento
3.º Ana Oliveira
- Sub-16 Masculino:
1.º Baltazar Dantas
2.º Santiago Pinto
3.º Filipe Fernandes
- Sub-16 Feminino:
1.º Francisca Rosa
2.º Alina Ulasevich Leonidavna
3.º Nicole Figueira
- Sub-18 Masculino:
1.º Pedro Soares
2.º Baltazar André
3.º Manuel Fernandes
- Sub-18 Feminino
1.º Alina Ulasevich Leonidavna
2.º Francisca Rosa
Campeões regionais
Sub-14 Masculino: Santiago Pinto
Sub-14 Feminino: Joana Nascimento
Sub-16 Masculino:Baltazar Dantas
Sub-16 Feminino: Francisca Rosa
Sub-18 Masculino: Pedro Soares
Sub-18 Feminino: Francisca Rosa