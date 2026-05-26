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Desporto

Conheça os campeões regionais de surf em Esperanças e Sub-18

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A Praia da Alagoa, no Porto da Cruz, recebeu no passado domingo, dia 24 de Maio, a 3.ª e última etapa do Circuito Regional de Surf Esperanças e Sub 18 - 2026, que sagrou os campeões regionais. Esta foi uma prova co-organizada pelo Clube Naval do Funchal, através do Naval Surf Team, em parceria com a Associação Regional de Surf da Região Autónoma da Madeira, e contou com a participação de atletas do Clube Naval do Seixal e do Clube Naval do Funchal.

Os destaques da prova foram Pedro Soares e Alina Ulasevich Leonidavna, vencedores do escalão Sub 18. Nas Esperanças, Francisca Rosa e Baltazar Dantas venceram em Sub 16, e Santiago Pinto e Júlia Nóbrega, venceram em Sub 14.

Resultados:

  • Sub-14 Masculino
    1.º Santiago Pinto
    2.º Henrique Silva
    3.º Luis Guilherme Abreu
  • Sub-14 Feminino:
    1.º Júlia Nóbrega 
    2.º Joana Nascimento
    3.º Ana Oliveira
  • Sub-16 Masculino:
    1.º  Baltazar Dantas
    2.º  Santiago  Pinto
    3.º  Filipe Fernandes
  • Sub-16 Feminino:
    1.º Francisca Rosa
    2.º Alina Ulasevich Leonidavna
    3.º Nicole Figueira
  • Sub-18 Masculino:
    1.º Pedro Soares
    2.º Baltazar André
    3.º Manuel Fernandes
  • Sub-18 Feminino
    1.º  Alina Ulasevich Leonidavna
    2.º Francisca Rosa

Campeões regionais&nbsp;

Sub-14 Masculino: Santiago Pinto
Sub-14 FemininoJoana Nascimento
Sub-16 Masculino:Baltazar Dantas 
Sub-16 Feminino: Francisca Rosa
Sub-18 Masculino: Pedro Soares
Sub-18 Feminino: Francisca Rosa  

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