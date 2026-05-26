Conheça os campeões regionais de surf em Esperanças e Sub-18

A Praia da Alagoa, no Porto da Cruz, recebeu no passado domingo, dia 24 de Maio, a 3.ª e última etapa do Circuito Regional de Surf Esperanças e Sub 18 - 2026, que sagrou os campeões regionais. Esta foi uma prova co-organizada pelo Clube Naval do Funchal, através do Naval Surf Team, em parceria com a Associação Regional de Surf da Região Autónoma da Madeira, e contou com a participação de atletas do Clube Naval do Seixal e do Clube Naval do Funchal.

Os destaques da prova foram Pedro Soares e Alina Ulasevich Leonidavna, vencedores do escalão Sub 18. Nas Esperanças, Francisca Rosa e Baltazar Dantas venceram em Sub 16, e Santiago Pinto e Júlia Nóbrega, venceram em Sub 14.

Resultados:

Sub-14 Masculino

1.º Santiago Pinto

2.º Henrique Silva

3.º Luis Guilherme Abreu



1.º Santiago Pinto 2.º Henrique Silva 3.º Luis Guilherme Abreu Sub-14 Feminino:

1.º Júlia Nóbrega

2.º Joana Nascimento

3.º Ana Oliveira



1.º Júlia Nóbrega 2.º Joana Nascimento 3.º Ana Oliveira Sub-16 Masculino:

1.º Baltazar Dantas

2.º Santiago Pinto

3.º Filipe Fernandes

1.º Baltazar Dantas 2.º Santiago Pinto 3.º Filipe Fernandes Sub-16 Feminino:

1.º Francisca Rosa

2.º Alina Ulasevich Leonidavna

3.º Nicole Figueira

1.º Francisca Rosa 2.º Alina Ulasevich Leonidavna 3.º Nicole Figueira Sub-18 Masculino:

1.º Pedro Soares

2.º Baltazar André

3.º Manuel Fernandes

1.º Pedro Soares 2.º Baltazar André 3.º Manuel Fernandes Sub-18 Feminino

1.º Alina Ulasevich Leonidavna

2.º Francisca Rosa

Campeões regionais

Sub-14 Masculino: Santiago Pinto

Sub-14 Feminino: Joana Nascimento

Sub-16 Masculino:Baltazar Dantas

Sub-16 Feminino: Francisca Rosa

Sub-18 Masculino: Pedro Soares

Sub-18 Feminino: Francisca Rosa