Café Memória debate a dieta e a saúde no cérebro

No próximo sábado, 23 de Maio, o Café Memória da Madeira estará de volta, das 9h30 às 11h30, com a nutricionista Tatiana Silva, numa sessão dedicada ao tema "A Dieta Mind e a Saúde do Cérebro".

O Café Memória é aberto a toda a comunidade e é um projecto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, que pretende ser ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com Demência, cuidadores e familiares.

Assim, o encontro está marcado para o Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), não sendo necessária inscrição prévia, bastando comparecer a partir das 9h30.