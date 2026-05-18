Renováveis garantem 77% da electricidade produzida em Portugal continental em Abril

As energias renováveis garantiram 77% da eletricidade produzida em Portugal continental em abril, mês em que a solar fotovoltaica atingiu o valor mais elevado do ano, segundo a APREN.

De acordo com o boletim de eletricidade renovável de abril de 2026, elaborado pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), nesse período foram produzidos 2.506 gigawatts-hora (GWh) de eletricidade renovável, num total de 3.546 GWh produzidos no mês.

Os valores alcançados até abril posicionam Portugal como o terceiro país europeu com maior peso de renováveis na eletricidade, atrás apenas da Noruega e da Dinamarca, segundo a associação.

No mês passado, a energia hídrica manteve-se como a principal fonte de produção elétrica, representando 25,7% do total, seguida da eólica, com 22,0%, e da solar fotovoltaica, que assegurou 16,4% da eletricidade produzida.

Segundo a APREN, este foi o máximo do ano para a tecnologia solar, cuja crescente relevância continua a evidenciar "a transformação estrutural do mix elétrico nacional".

Durante o mês de abril, Portugal registou ainda 87 horas não consecutivas em que o consumo de eletricidade foi integralmente assegurado por fontes renováveis.

No acumulado do ano, esse número ascende a 658 horas.

A associação sublinha que o desempenho renovável nacional continua também a refletir-se nos preços da eletricidade.

Em abril, o preço médio do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) em Portugal fixou-se em 40,3 euros por megawatt-hora (MWh), enquanto no acumulado entre janeiro e abril o preço médio foi de 42 euros/MWh, representando uma redução de 40,2% face ao período homólogo de 2025.

No plano económico e ambiental, a APREN estima que o contributo das renováveis tenha permitido evitar, entre janeiro e abril, cerca de 334 milhões de euros em importações de gás natural, 338 milhões de euros em importações de eletricidade e 225 milhões de euros em custos com licenças de emissão de dióxido de carbono (CO2).

Para a coordenadora de Políticas e Inteligência de Mercado da APREN, Susana Serôdio, "os dados de abril demonstram que Portugal continua a afirmar-se como um dos países europeus com maior incorporação renovável no setor elétrico. O facto de o mercado ibérico continuar a apresentar dos preços de eletricidade mais competitivos da Europa evidencia que o investimento em energias renováveis é um fator de competitividade económica para o país".