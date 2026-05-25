Ribeira Brava apresenta concerto da Banda do Panda para celebrar o Dia da Criança

O Salão Nobre da Câmara Municipal da Ribeira Brava acolheu a apresentação oficial do Concerto da Banda do Panda, espectáculo aberto ao público que vai assinalar o Dia da Criança no concelho e que terá lugar no dia 31 de Maio, a partir das 11 horas, na Praça Nova.

A iniciativa resulta de uma organização conjunta do DIÁRIO e da Câmara Municipal da Ribeira Brava, com produção da Lemon Entertainment e do Canal Panda, e promete transformar o centro da vila num grande espaço de festa, música e animação dirigido às crianças e às famílias.

A sessão de apresentação contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, acompanhado por alguns membros do seu executivo, bem como de representantes do DIÁRIO, entre os quais o director-geral e editorial da empresa EDN, Ricardo Miguel Oliveira. O momento serviu para dar a conhecer os principais contornos do evento e sublinhar a importância de trazer para o concelho uma produção infantil de grande dimensão.

Considerado um dos maiores espectáculos infantis em Portugal, o Concerto da Banda do Panda tem vindo a afirmar-se como uma das propostas mais aguardadas pelas crianças, reunindo em palco algumas das personagens mais conhecidas do universo do Canal Panda. Este ano, o Panda chega à Ribeira Brava acompanhado pela Patrulha Pata e pelo Baby Shark, dois nomes de forte popularidade junto do público infantil.

A presença de Marshall e Chase, da Patrulha Pata, deverá ser um dos momentos mais esperados da manhã, sobretudo entre as crianças que acompanham as aventuras da conhecida equipa de resgate. Também o Baby Shark promete marcar o espectáculo, com uma das músicas infantis mais reconhecidas dos últimos anos e uma coreografia que deverá contagiar a Praça Nova.

Durante a apresentação, foi destacada a expectativa de uma forte adesão de famílias acompanhadas das respectivas crianças, à semelhança do que aconteceu em iniciativas anteriores dedicadas ao Dia da Criança. A organização espera a presença de centenas de crianças, num ambiente pensado para proporcionar uma manhã de convívio, alegria e contacto directo com personagens que fazem parte do imaginário dos mais novos.

Mais do que um concerto, o evento pretende afirmar-se como uma celebração da infância no coração da vila. A escolha da Praça Nova reforça essa dimensão pública e familiar, permitindo que o espectáculo decorra num espaço central, acessível e com capacidade para acolher crianças, pais, avós e restante comunidade.

A parceria entre o DIÁRIO e a Câmara Municipal da Ribeira Brava insere-se também numa lógica de proximidade com a população e de descentralização de eventos de grande impacto. Ao levar ao concelho uma produção de referência nacional, a organização procura valorizar a Ribeira Brava como palco de iniciativas capazes de mobilizar públicos de várias zonas da Madeira.

Integrado nas comemorações dos 150 anos do DIÁRIO, o concerto associa a efeméride do jornal a uma programação aberta à comunidade e especialmente dirigida às famílias. A presença da direcção da empresa EDN na apresentação sublinhou essa ligação entre comunicação social, responsabilidade pública e dinamização de momentos de encontro com a população.

Para a autarquia, o acolhimento deste espectáculo representa também uma aposta na criação de actividades diferenciadas para as crianças, numa data simbolicamente importante. O apoio municipal permite receber no concelho um evento de grande visibilidade, com impacto junto dos mais novos e capacidade para gerar movimento no centro da vila.

No dia 31 de Maio, a Praça Nova deverá, assim, encher-se de cor, música e personagens infantis. Entre a Banda do Panda, a Patrulha Pata e o Baby Shark, a Ribeira Brava prepara uma manhã inteiramente dedicada às crianças, num espectáculo que promete juntar centenas de famílias e afirmar o concelho como um dos principais pontos de celebração do Dia da Criança na Madeira.