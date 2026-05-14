Piscinas da Ribeira Brava encerram em Agosto para obras de manutenção

As Piscinas da Ribeira Brava vão fechar durante o próximo mês de agosto para obras de manutenção, anunciou esta quinta-feira, 14 de Maio, o secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, após visitar as instalações do espaço que é gerido pela Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste desde 2008, ano em que foi inaugurado.

No local, o governante, acompanhado pela presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento da Madeira, Élia Ribeiro, explicou que a intervenção resulta da celebração de um contrato-programa celebrado entre o Governo Regional e as Sociedades de Desenvolvimento da Madeira, no valor de 400 mil euros, evidenciando que a execução das obras em Agosto foi pensada tendo em conta que se trata de um mês em que a comunidade escolar se encontra em pausa lectiva, evitando-se, assim, constrangimentos que possam ocorrer no local durante os trabalhos.

As obras são “cruciais para se garantir a segurança, higiene, eficiência energética e a qualidade de vida da população, não só daquela que reside no concelho da Ribeira Brava, mas também nos concelhos vizinhos e que usufrui destas piscinas”, realçou o secretário regional, salientando que “estes investimentos ajudam a modernizar as infra-estruturas, a melhorar o conforto térmico/acústico e a própria sustentabilidade ambiental, assegurando-se, assim, a continuidade deste importante espaço de uso público”.

Os trabalhos calendarizados focam-se na conservação e modernização do edifício, nomeadamente, na impermeabilização e isolamento térmico na cobertura das piscinas, incluindo introdução de um sistema de iluminação natural; na reparação e substituição dos revestimentos e vãos interiores do complexo; na reparação dos revestimentos e vãos exteriores e ainda no melhoramento do sistema de iluminação interior da nave.

Está também prevista a implementação de um conjunto de medidas de eficiência energética com o objetivo de reduzir os consumos energéticos e melhorar o desempenho global do edifício, atualmente classificado com a classe energética C.

Relativamente à iluminação, será instalada uma nova solução, baseada na substituição integral das luminárias por tecnologia LED, o que permitirá alcançar uma poupança estimada superior a 50% nos consumos de eletricidade associados à iluminação, através da utilização de equipamentos mais eficientes e de um melhor dimensionamento das diferentes áreas funcionais.

33.329 utentes em 2025

Em 2025, as Piscinas da Ribeira Brava registaram um total de 33.329 utentes, valor que consolida a trajetória de crescimento desta infraestrutura da Ponta do Oeste, comparativamente a 2024, ano em que foram contabilizadas 32.883 entradas, um crescimento na ordem dos 1,4%. Entre Janeiro e Abril deste ano foram registados13.498 utilizadores.

Localizadas no centro da vila, as Piscinas da Ribeira Brava dispõem de uma piscina de 25 metros, para a prática de nado livre e o treino técnico de natação, e ainda de um taque de aprendizagem para a adaptação ao meio aquático, aprendizagem da natação, natação de reabilitação e outras atividades como hidroginástica.

A infra-estrutura conta ainda com um ginásio, espaço concessionado ao Brava Gym e que funciona de forma independente, partilhando com as piscinas apenas espaços como entrada e saída, estacionamento e zonas de serviços técnicos.

Com o objectivo de promover estilos de vida saudáveis, entre diferentes públicos, de diversas faixas etárias, as Piscinas da Ribeira Brava colaboram estreitamente com 10 entidades regionais, mais precisamente a ADBRAVA, Universidade Sénior da Ribeira Brava, Associação Desportiva de Campanário, Associação Cultural e Desportiva de São João, Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares e mais seis estabelecimentos do 1º Ciclo do concelho, situados nas freguesias da Tabua, Ribeira Brava, São João, Campanário e Serra de Água.