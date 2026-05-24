Noites de obras e condicionamentos na Via Litoral entre Ribeira Brava, Machico e Cancela

A circulação na Via Litoral vai estar condicionada em vários troços da Madeira até ao próximo dia 29 de Maio, devido a trabalhos de manutenção, limpeza e intervenções de segurança programadas pela concessionária ViaLitoral.

Os trabalhos decorrem em diferentes períodos, maioritariamente durante a noite, abrangendo zonas entre Ribeira Brava, Machico e Cancela.

Entre as intervenções previstas está a reparação de guardas e equipamentos de segurança danificados por acidentes rodoviários, operação que decorre ao longo de toda a concessão até quinta-feira, em ambos os sentidos, com circulação alternada.

No sentido Ribeira Brava – Machico, entre os quilómetros 15,6 e 17,0, estão também programados trabalhos nocturnos de lavagem dos hasteais dos túneis Dr. João Abel de Freitas Sul e dos Marmeleiros Sul, além de recolha de sacos de lixo, até dia 26 de Maio.

Já entre os quilómetros 21,0 e 21,4, no mesmo sentido, decorrem trabalhos de manutenção de pórticos de sinalização até 27 de Maio, com ocupação da via esquerda durante a noite. Outra intervenção semelhante está prevista entre os quilómetros 27,4 e 27,7, entre 27 e 29 de Maio, em período diurno.

Na zona do Porto Novo, entre os quilómetros 28,2 e 28,1, no sentido Machico – Ribeira Brava, a manutenção da ponte obriga igualmente a condicionamentos na via direita até ao final da semana.

Entre os dias 27 e 28 de Maio, durante a noite, haverá ainda circulação alternada entre os nós 1 e 3, entre os quilómetros 0,0 e 5,8, em ambos os sentidos, devido a trabalhos de limpeza e desobstrução do sistema de drenagem, corte de vegetação e recolha de resíduos.

Outro dos pontos afectados será a zona da Cancela. Entre os dias 28 e 29 de Maio, no sentido Machico – Ribeira Brava, uma das faixas estará encerrada entre os nós 15 e 14 devido aos trabalhos de alargamento da Ponte da Quinta, integrados na reformulação do Nó da Cancela.

A ViaLitoral alerta que o planeamento poderá sofrer alterações em função das condições meteorológicas ou de imprevistos operacionais.