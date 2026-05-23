Vários aviões às voltas e primeira divergência para Tenerife devido ao vento

As condições meteorológicas estão a condicionar esta tarde as operações no Aeroporto Internacional da Madeira, com vários aviões a efectuarem esperas sobre o mar antes de tentarem a aterragem no Cristiano Ronaldo.

As imagens do Flightradar24 mostram diversas aeronaves em órbitas junto à costa leste da Madeira, sobretudo na zona entre o Caniçal e o Porto da Cruz, numa tentativa de aguardar por melhores condições para aproximação à pista.

Entre os casos mais visíveis estiveram voos da Brussels Airlines, Transavia e easyJet, que realizaram múltiplas voltas em espera antes da tentativa de aterragem. Um jacto privado também permaneceu largos minutos em circuito sobre o mar.

A situação acabou por provocar já uma primeira divergência. O voo WZZ43Z da Wizz Air, proveniente de Varsóvia, foi desviado para o aeroporto de Tenerife Sul, nas Canárias, depois de não reunir condições para aterrar na Madeira.

As dificuldades estão relacionadas com o vento e com a instabilidade nas aproximações ao aeroporto madeirense, situação que costuma afectar sobretudo aeronaves em fase final de aterragem quando se registam rajadas mais fortes ou alterações repentinas na intensidade e direcção do vento.

Ao início da noite continuavam vários aviões em aproximação condicionada ao Aeroporto da Madeira, mantendo-se a possibilidade de novos desvios ou atrasos nas próximas horas.