Palestra e visitas guiadas para celebrar o Dia Nacional dos Jardins no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal celebra, hoje, o Dia Nacional dos Jardins com uma palestra e ainda visitas guiadas.

O programa iniciou-se no período da manhã, com uma palestra do Eng.º Pedro Ginja, Arboricultor, na Sala da Assembleia, intitulada 'Jardins Históricos e Arte Paisagista no Centro Histórico do Funchal: considerações sobre o património arbóreo e outras estórias' e que contou com a presença da vereadora Paula Jardim Duarte .

Segundo nota à imprensa, ao longo do dia decorrem igualmente três visitas guiadas, uma no âmbito dos espaços verdes abordados na conferência e outras duas ao Jardim Municipal, sendo inclusivamente uma em inglês.