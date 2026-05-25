Ponta do Oeste concessiona restaurante do Complexo Balnear da Ribeira Brava

A Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira promoveu o concurso público para a celebração do contrato de concessão de exploração do espaço de restauração do Complexo Balnear da Ribeira Brava, nos termos e condições definidos nas peças do procedimento.

Segundo nota à imprensa, "o procedimento concursal decorreu em conformidade com os parâmetros legais aplicáveis, tendo a concessão sido adjudicada à empresa ESCALACONSTANTE, LDA.".

Revela ainda que "o espaço será brevemente inaugurado sob a designação 'RIBEIRA BRAVA BEACH & CRUST', um novo conceito que alia uma estética contemporânea boho-chic à utilização de materiais naturais, como madeira e fibras orgânicas, promovendo uma integração harmoniosa com a paisagem envolvente".

Adianta também que "a oferta gastronómica terá como destaque pizzas artesanais de fermentação lenta e cocktails de assinatura, numa proposta diferenciadora que pretende afirmar o espaço como um ponto de encontro de referência, elevando a experiência balnear através de uma componente gastronómica de qualidade e de um ambiente distintivo".

"O projecto dirige-se tanto à população residente e frequentadora do Complexo Balnear e da vila da Ribeira Brava, como ao crescente fluxo turístico que procura experiências autênticas, memoráveis e diferenciadas", acrescenta.

E prossegue: "Está igualmente salvaguardada a colaboração com a Ponta do Oeste e com a Câmara Municipal da Ribeira Brava durante a época balnear, assegurando o cumprimento das exigências associadas à Bandeira Azul".

Diz ainda que "os promotores salientam que o principal objectivo passa pela recuperação e dinamização do espaço, modernizando-o e valorizando o seu charme e identidade naturais, garantindo elevados padrões de qualidade e proporcionando uma experiência diferenciada aos seus utilizadores".

Realça que "a concessão do espaço de restauração assume particular relevância por complementar a experiência balnear e contribuir para a dinamização da Frente Mar da Ribeira Brava, valorizando a oferta de serviços disponíveis ao público e assegurando uma resposta ajustada à procura local e turística.

E concluiu: "Em funcionamento desde 2004, o Complexo Balnear da Ribeira Brava afirma-se como um espaço de referência para usufruto público, conciliando lazer, bem-estar e fruição balnear. Distinguido consecutivamente com o galardão Bandeira Azul, o complexo disponibiliza diversas infraestruturas, entre as quais duas piscinas, zona de espreguiçadeiras, instalações sanitárias, balneários e estacionamento, reforçando a atractividade do local junto de residentes e visitantes".