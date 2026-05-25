Santana distingue Banda Municipal, funcionários e atletas

A Câmara Municipal de Santana distinguiu esta segunda-feira vários agraciados no final da sessão solene comemorativa do 191.º aniversário do concelho, que decorreu na Praça da Cidade e contou com a presença de diversas entidades civis, militares e religiosas.

Entre os homenageados esteve a Banda Municipal de Santana, o funcionário da autarquia Nuno Mendonça, distinguido com a medalha de 35 anos de serviço na Câmara Municipal de Santana, o munícipe Fernando Sérgio Silva, natural de São Jorge, e oito atletas do concelho, reconhecidos pelo seu contributo desportivo.

Fotos Helder Santos/ASPRESS

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A cerimónia contou com a presença de cinco presidentes de câmara da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente São Vicente, Porto Moniz, Machico, Câmara de Lobos e Ribeira Brava, num momento de confraternização institucional.

A sessão solene teve intervenções de Martinho Rodrigues, presidente da Assembleia Municipal de Santana, de Dinarte Fernandes, presidente da Câmara Municipal, e de José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia, em representação do presidente do Governo Regional.

As comemorações assinalaram o 191.º aniversário da elevação de Santana a concelho, encerrando com a entrega das distinções a personalidades e entidades que se destacaram pelo serviço público, pelo mérito e pela representação do concelho nas áreas cultural, social e desportiva.