Benfica inicia pré-temporada para 2026/27 no dia 25 de Junho

O Benfica vai iniciar a pré-temporada 2026/27 em 25 de junho, para preparar as pré-eliminatórias da Liga Europa de futebol, anunciou hoje fonte oficial do clube, que terminou na terceira posição a I Liga portuguesa.

A vitória do Torreense na final da Taça de Portugal, frente ao Sporting (2-1, após prolongamento), vai obrigar os 'encarnados' a disputarem as pré-eliminatórias de acesso à Liga Europa, sendo que o clube da II Liga vai entrar diretamente na fase de liga.

O Benfica vai começar a temporada em 23 de julho, na primeira mão da segunda pré-eliminatória, com o segundo jogo a disputar-se uma semana depois.

Para chegar à fase de liga, o clube da Luz vai ter de realizar ainda mais duas rondas, com a terceira pré-eliminatória a jogar-se em 06 e 13 de agosto, enquanto o play-off está marcado para 20 e 27 do mesmo mês.

Em 2026/27, Portugal vai ter cinco equipas a disputarem as competições europeias, com o campeão FC Porto e o Sporting a estarem já apurados para a fase de liga da Liga dos Campeões, tal como o Torreense na Liga Europa, enquanto o Sporting de Braga também entra na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.